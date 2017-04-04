МИД: Россия продолжит перебрасывать подразделения ракетных войск

Москва продолжит перебрасывать подразделения ракетных войск в рамках плана боевой подготовки подразделения ракетных войск Вооружённых Сил России.

Об этом сообщается в комментарии на сайте МИД

«Что касается размещения мобильных ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области, то хотели бы вновь привлечь внимание к тому, что российская сторона никогда не скрывала, что подобные военные мероприятия выполняются. Подразделения ракетных войск неоднократно перебрасывались и будут перебрасываться в рамках плана боевой подготовки Вооружённых Сил России, в т.ч. в Калининградскую область. Это происходит на российской территории, не противоречит каким-либо международным соглашениям или договоренностям», — сообщается комментарии.