Главное сейчас
Главные события у вас в почте
МИД: Россия продолжит перебрасывать подразделения ракетных войск
Москва продолжит перебрасывать подразделения ракетных войск в рамках плана боевой подготовки подразделения ракетных войск Вооружённых Сил России.
Об этом сообщается в комментарии на сайте МИД.
«Что касается размещения мобильных ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области, то хотели бы вновь привлечь внимание к тому, что российская сторона никогда не скрывала, что подобные военные мероприятия выполняются. Подразделения ракетных войск неоднократно перебрасывались и будут перебрасываться в рамках плана боевой подготовки Вооружённых Сил России, в т.ч. в Калининградскую область. Это происходит на российской территории, не противоречит каким-либо международным соглашениям или договоренностям», — сообщается комментарии.
Ранее директор департамента общеевропейского сотрудничества российского МИД Андрей Келин заявил, что Москва не намерена отчитываться перед НАТО о развёртывании комплексов «Искандер» в Калининграде.
Оставить комментарий