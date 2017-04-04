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В Петербурге погиб сенатор Вадим Тюльпанов
В Санкт-Петербурге в возрасте 52 лет скончался сенатор Вадим Тюльпанов. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».
По предварительной версии, Тюльпанов поскользнулся и ударился головой в бане. В результате сильного удара сенатор получил перелом основания черепа.
На место гибели Тюльпанова выехал спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров и руководители правоохранительных органов города. Вадим Тюльпанов был членом Совфеда от Ненецкого автономного округа.
Также он занимал должность председателя комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Совета Федерации. Тюльпанов приходится тестем нападающему петербургского «Зенита» Александру Кержакову. Дочь Тюльпанова Милана Кержакова ждет ребенка.
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