В Петербурге погиб сенатор Вадим Тюльпанов

По предварительной версии, Тюльпанов поскользнулся и ударился головой в бане. В результате сильного удара сенатор получил перелом основания черепа.

Также он занимал должность председателя комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Совета Федерации. Тюльпанов приходится тестем нападающему петербургского «Зенита» Александру Кержакову . Дочь Тюльпанова Милана Кержакова ждет ребенка.