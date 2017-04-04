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Лавров о шутке Тиллерсона: "Мне мама запрещала с мальчиками танцевать"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил в ответ на высказывание госсекретаря США Рекса Тиллерсона о взаимодействии с Россией и лично с ним, сообщает RT.
В воскресенье, 2 апреля, Тиллерсон во время ланча с министрами иностранных дел НАТО в Брюсселе пошутил по поводу главы МИД России Сергея Лаврова.
«Конечно, вы можете танцевать с Россией и даже можете что-то от этого выиграть. Но, определённо, вы не можете танцевать танго с Лавровым, поскольку ему не позволено танцевать этот танец», - сказал он.
Глава российского МИДа отметил, что слышал о таком разговоре.
«Мне тоже мама запрещала с мальчиками танцевать», — ответил на это Лавров.
По словам министра, если госсекретарь США не уверен в своих силах, то Россия готова ему в этом помочь.
Также он отметил, что Москва по-прежнему ждет встречи с госсекретарем США в России.
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