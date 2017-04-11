Эксперт: от визита госсекретаря США в Москву не надо ждать прорывов

Оценки специалиста Прорывных решений по итогам первого визита в Москву в новом качестве госсекретаря США Рекса Тиллерсона ожидать не следует. Об этом заявил один из наиболее авторитетных американских специалистов по России, бывший профильный советник президента Джорджа Буша-младшего в аппарате Белого дома Томас Грэм , отвечая на вопросы корреспондента ТАСС.

На его взгляд, в ходе предстоящего визита шеф американской дипломатии проведет в Москве, "по давно устоявшемуся выражению, откровенные и деловые встречи". "Каждая из сторон изложит свои взгляды на ряд вопросов, включая Сирию, Украину, контроль над вооружениями и вмешательство во внутренние дела друг друга", - пояснил Грэм, который сам в прошлом работал в посольстве США в Москве. "Но согласия достигнуто не будет", - заранее предсказал он.

По мнению собеседника агентства, "стороны могут договориться о дате первой встречи президентов - скорее всего в июле, на полях саммита "двадцатки", - и дать указание своим аппаратам работать вместе над подготовкой этой встречи". Конечно, это само по себе стало бы важным итогом визита, считает он.

А на прямой вопрос, чего от поездки ждать не следует, Грэм ответил: "Всеобъемлющей сделки, серьезного прорыва в отношениях или того, что Тиллерсон наденет свой орден Дружбы на какое-либо публичное или частное мероприятие в Москве".

Сейчас эксперт работает управляющим директором в консультативной фирме патриарха американской дипломатии Генри Киссинджера

Официальные планы

Визит госсекретаря США в российскую столицу намечен на 11-12 апреля. У Тиллерсона ожидаются встречи и переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым . Примет ли его президент России, пока не ясно.

10 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков по этому поводу сказал журналистам: "Никаких встреч мы не анонсировали, и пока до сих пор в графике президента встречи с Тиллерсоном нет. Если такая встреча появится, то мы соответствующим образом вас проинформируем". "Мы такие встречи не анонсируем никогда, будет она или не будет - мы не анонсируем", - добавил представитель Кремля.

Визит госсекретаря состоится на фоне ситуации, связанной с ракетным ударом, нанесенным США в ночь на 7 апреля по правительственной авиабазе в Сирии. В Москве этот шаг расценили как акт агрессии под надуманным предлогом.