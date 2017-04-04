Путин назначил врио главы Удмуртии

"Путин принял Бречалова и в связи с ранее принятым решением об отрешении от должности в связи с утратой доверия прежнего руководителя республики Александра Соловьева предложил Бречалову занять должность исполняющего обязанности главы Удмуртии", — сказал Песков.

Бречалов занимает пост секретаря Общественной палаты с 2014 года. Кроме того, он является сопредседателем Центрального штаба ОНФ и первым вице-президентом "Опоры России".

Ранее во вторник глава Удмуртии Александр Соловьев был задержан и этапирован в Москву.