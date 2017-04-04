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Путин назначил врио главы Удмуртии
Исполняющим обязанности главы Удмуртии назначен секретарь Общественной палаты Александр Бречалов, сообщает РИА Новости.
"Путин принял Бречалова и в связи с ранее принятым решением об отрешении от должности в связи с утратой доверия прежнего руководителя республики Александра Соловьева предложил Бречалову занять должность исполняющего обязанности главы Удмуртии", — сказал Песков.
Бречалов занимает пост секретаря Общественной палаты с 2014 года. Кроме того, он является сопредседателем Центрального штаба ОНФ и первым вице-президентом "Опоры России".
Ранее во вторник глава Удмуртии Александр Соловьев был задержан и этапирован в Москву.
Следственный комитет России возбудил против Соловьева уголовное дело. По версии следствия, глава Удмуртии получил взятки на общую сумму 139 миллионов рублей от компаний, которые ведут строительство мостов через реки Кама и Буй в городе Камбарки. Кроме того, Соловьев обвиняется в получении взятки в виде доли участия в коммерческой организации, которая оценивается в 2,7 млн рублей.
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