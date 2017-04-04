Россия присоединилась к Монреальской конвенции

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому Россия присоединяется к Монреальской конвенции.

Как сообщает «Газета.Ru» на соответствующий документ, в рамках присоединения в Воздушный кодекс России будут внесены некоторые поправки.

Отмечается, что за задержку рейса будет установлена ответственность в 380 тыс. рублей. В настоящее время авиакомпания платит лишь 25 руб. за час задержки.

Конвенцией также расширяет возможность выбора для пассажира места предъявления иска к перевозчику.