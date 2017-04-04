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Россия присоединилась к Монреальской конвенции
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому Россия присоединяется к Монреальской конвенции.
Как сообщает «Газета.Ru» на соответствующий документ, в рамках присоединения в Воздушный кодекс России будут внесены некоторые поправки.
Отмечается, что за задержку рейса будет установлена ответственность в 380 тыс. рублей. В настоящее время авиакомпания платит лишь 25 руб. за час задержки.
Конвенцией также расширяет возможность выбора для пассажира места предъявления иска к перевозчику.
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