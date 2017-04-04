Путину известно о задержании главы Удмуртии

Пресс-секретарь Соловьева сообщила агентству, что в администрации руководителя региона обыски не ведутся.

О том, что глава Удмуртии Александр Соловьев задержан, сообщили ранее «Интерфакс» и «Россия 24» со ссылкой на источники. Чиновник этапирован в Москву.