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Путину известно о задержании главы Удмуртии
Президенту России Владимиру Путину доложили о задержании главы Удмуртии Александра Соловьева, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь Соловьева сообщила агентству, что в администрации руководителя региона обыски не ведутся.
О том, что глава Удмуртии Александр Соловьев задержан, сообщили ранее «Интерфакс» и «Россия 24» со ссылкой на источники. Чиновник этапирован в Москву.
Александр Соловьёв возглавил Удмуртскую Республику 19 февраля 2014 года в качестве временно исполняющего обязанности главы региона; принес присягу и вступил в должность 22 сентября того же года. Родился в 1950 году в селе Алнаши Удмуртской АССР. Работал формовщиком, механиком на предприятиях республики. Впоследствии возглавил Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики (Удмуртавтодор), где проработал до 2003 года. После этого перешел на работу в Государственный совет Удмуртии. В 2013 году стал членом Совета Федерации от Удмуртии.
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