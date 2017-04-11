Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Трамп и Мэй согласились с необходимостью разрыва Россией отношений с Асадом
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом согласилась с тем, что сейчас существует «окно возможностей», чтобы убедить Россию разорвать отношения с президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на канцелярию премьера.
Трамп поблагодарил Мэй за поддержку, оказанную после прошедшей на прошлой неделе военной операции в Сирии против Асада.
В ходе беседы оба лидера согласились с тем, что предстоящий визит в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона дает возможность продвинуться в поисках решения.
Кроме того, Мэй и Трамп подчеркнули важность того, чтобы международное сообщества, в том числе Китай, оказали давление на Северную Корею.
Оставить комментарий