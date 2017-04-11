Трамп и Мэй согласились с необходимостью разрыва Россией отношений с Асадом

Трамп поблагодарил Мэй за поддержку, оказанную после прошедшей на прошлой неделе военной операции в Сирии против Асада.

В ходе беседы оба лидера согласились с тем, что предстоящий визит в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона дает возможность продвинуться в поисках решения.

Кроме того, Мэй и Трамп подчеркнули важность того, чтобы международное сообщества, в том числе Китай, оказали давление на Северную Корею.