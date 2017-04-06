Постпред США при ООН заявила, что Трамп рассматривает Россию как проблему

"То, что они сделали с Крымом и Украиной… и как они прикрывают (сирийского президента Башара) Асада, из-за таких вещей мы не намерены делать для них поблажку", — сказала она на полях ежегодного форума Women in the World Summit.

"У меня были разговоры с президентом, в которых он рассматривал Россию как проблему", — добавила постпред.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.