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Постпред США при ООН заявила, что Трамп рассматривает Россию как проблему
Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что американский президент Дональд Трамп рассматривает Россию как проблему, передает агентство Франс Пресс.
"То, что они сделали с Крымом и Украиной… и как они прикрывают (сирийского президента Башара) Асада, из-за таких вещей мы не намерены делать для них поблажку", — сказала она на полях ежегодного форума Women in the World Summit.
"У меня были разговоры с президентом, в которых он рассматривал Россию как проблему", — добавила постпред.
Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
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