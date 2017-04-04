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Путин поблагодарил Трампа за солидарность
Американский президент Дональд Трамп решил выразить соболезнования Владимиру Путину во время телефонного разговора.
Трамп позвонил Путину
Как сообщают СМИ, Трамп позвонил российскому лидеру и выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате варварского теракта, совершенного в метро Петербурга. Информацией об этом поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, глава Белого дома просил передать слова поддержки российскому народу. Путин, в свою очередь, поблагодарил Трампа за проявленную солидарность.
Главы государств сошлись в том, что с терроризмом необходимо бороться сообща.
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