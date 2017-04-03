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Медведев прокомментировал взрыв в метро Санкт-Петербурга
Дмитрий Медведев назвал теракт в Санкт-Петербурге «общей болью. Об этом премьер-министр России написал в своем аккаунте в Facebook.
«Пострадавшим во время теракта в санкт-петербургском метро будет оказана вся необходимая помощь. Все поручения Минздраву и МЧС даны. Мои самые искренние соболезнования родным и близким жертв взрыва. Это общая боль», - написал Медведев.
Ранее соболезнования родственникам жертв теракта выразил российский президент Владимир Путин. 3 апреля около 14:30 в перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв. Согласно последним данным, погибло не менее 10 человек, еще 40 человек получили ранения. Врачи оценивают состояние шестерых пострадавших как тяжелое. Все станции метро Санкт-Петербурга закрыты. Сотрудники полиции также обнаружили на станции «Площадь Восстания» неразорвавшееся взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель.
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