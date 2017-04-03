Захарова заявила о дезинформации в американских СМИ после взрывов в Петербурге

«Washington Times сопровождает информацию о взрыве в питерском метрополитене фотографией с митинга 26 марта. Связываемся с корпунктом. Есть надежда, что это не намеренная компиляция фактов с целью дезинформации»,- заявила Захарова.

3 апреля около 14:30 на станциях метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв. Согласно последним данным, погибло не менее 10 человек, еще 50 человек получили ранения. Все станции метро Санкт-Петербурга закрыты. Генеральная прокуратура России назвала взрыв терактом. 26 марта в ряде городов России прошли несанкционированные акции протеста, главной темой которых стала борьба с коррупцией. В Москве, по разным данным, в митинге приняли участие от 8 до 30 тысяч человек.