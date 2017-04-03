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Захарова заявила о дезинформации в американских СМИ после взрывов в Петербурге
Мария Захарова уличила издание The Washington Times в «компиляции фактов» в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга. Об этом официальный представитель министерства иностранных дел России сообщает в своем аккаунте в Facebook.
«Washington Times сопровождает информацию о взрыве в питерском метрополитене фотографией с митинга 26 марта. Связываемся с корпунктом. Есть надежда, что это не намеренная компиляция фактов с целью дезинформации»,- заявила Захарова.
3 апреля около 14:30 на станциях метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв. Согласно последним данным, погибло не менее 10 человек, еще 50 человек получили ранения. Все станции метро Санкт-Петербурга закрыты. Генеральная прокуратура России назвала взрыв терактом. 26 марта в ряде городов России прошли несанкционированные акции протеста, главной темой которых стала борьба с коррупцией. В Москве, по разным данным, в митинге приняли участие от 8 до 30 тысяч человек.
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