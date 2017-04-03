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Газета.Ru

Путин возложил цветы у места взрыва в метро в Петербурге

Путин посетил место взрыва в метро в Петербурге
Фото:
Президент Россия Владимир Путин возложил цветы у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв в одном из вагонов, передает ТАСС.
По данным агентства, президент возложил букет алых роз, не давая комментариев СМИ.
Ранее сообщалось, что Путин проводит в здании ФСБ совещание по взрыву в метро Петербурга.
В понедельник, 3 апреля, около 14.40 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" метро Санкт-Петербурга произошел взрыв. По последним данным, в результате теракта погибли 11 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
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