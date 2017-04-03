Путин раскрыл план на случай вечных санкций против РФ

Россия будет вечно ограничивать доступ на свой рынок товаров западных стран, если не будут отменены антироссийские ограничения. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин . Его слова передает ТАСС

«Я исхожу из того, что санкции (против России – прим. Рамблер/новости) не будут вечно продолжаться, а если они будут вечно продолжаться, то мы будем вечно ограничить доступ на наш рынок товаров, которые мы можем сами производить», - заявил Путин.

Свое заявление Путин сделал на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ). В качестве примера успешного импортозамещения глава государства привел агропромышленный комплекс. Путин обещал увеличивать господдержку аграриев.