Кремль отреагировал на обвинения Польши по катастрофе под Смоленском

«Позиция хорошо известна: занимаются этим делом наши следственные органы… Безусловно, обстоятельства этой трагедии, этой катастрофы, уже достаточно серьезно исследованы, изучены, и, конечно, соглашаться с такими выводами не представляется возможным. Работа будет продолжаться», - сказал Песков.

Ранее в понедельник, 3 апреля, заместитель генерального прокурора Польши Марек Пащонек заявил, что Генпрокуратура считает виновными в авиакатастрофе президентского лайнера Ту-154М российских авиадиспетчеров. «Это обвинения в умышленном провоцировании катастрофы», - сказал Пащонок.

По его словам, к крушению самолета также причастно и «третье лицо», которое в момент происшествия находилось на диспетчерской башне аэродрома Северный под Смоленском, куда должен был сесть польский борт номер один.

Самолет Ту-154М разбился утром 10 апреля 2010 года. В результате аварии погибли 96 человек, в том числе и президент Польши Лех Качиньский и его супруга.