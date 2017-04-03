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НАТО сочло угрозой "Искандеры" в Калининграде
Заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер заявила, что страны НАТО обеспокоены российскими мобильными ракетными комплексами «Искандер» в Калининграде. По ее словам, многие члены альянса считают это угрозой своей безопасности. Об этом пишет газета «Коммерсант».
«Никто и не спорит с тем, что Калининградская область — это территория России. Но развертывание ракетных комплексов «Искандер» — это доказательство тенденции на милитаризацию и усиление контроля над воздушным пространством. Многие члены альянса, соседствующие с Россией, считают это угрозой для своей безопасности», - сказала Геттемюллер.
Ранее сообщалось о передислокации комплексов «Искандер-М» в Калининградскую область. Информацию также подтвердили и в Министерстве обороны. Официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков заявил, что «большого секрета из транспортировки комплекса никто не делал».
По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО знают об отсутствии угрозы со стороны России, но используют информацию об "Искандерах" для того, чтобы разместить больше техники и батальонов рядом с границей России.
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