НАТО сочло угрозой "Искандеры" в Калининграде

Заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер заявила, что страны НАТО обеспокоены российскими мобильными ракетными комплексами «Искандер» в Калининграде. По ее словам, многие члены альянса считают это угрозой своей безопасности. Об этом пишет газета «Коммерсант».

«Никто и не спорит с тем, что Калининградская область — это территория России. Но развертывание ракетных комплексов «Искандер» — это доказательство тенденции на милитаризацию и усиление контроля над воздушным пространством. Многие члены альянса, соседствующие с Россией, считают это угрозой для своей безопасности», - сказала Геттемюллер.

Ранее сообщалось о передислокации комплексов «Искандер-М» в Калининградскую область. Информацию также подтвердили и в Министерстве обороны . Официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков заявил, что «большого секрета из транспортировки комплекса никто не делал».

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО знают об отсутствии угрозы со стороны России, но используют информацию об "Искандерах" для того, чтобы разместить больше техники и батальонов рядом с границей России.