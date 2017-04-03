СМИ назвали вероятные даты проведения "прямой линии" с президентом

Традиционное ежегодное общение президента РФ Владимира Путина с россиянами может пройти в июне, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на два источника, близких к администрации президента

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "прямая линия" с президентом состоится в этом году позже апреля, но раньше августа. Песков добавил, что перенос сроков "прямой линии" связан с графиком Путина.

"Прямая линия" президента, скорее всего, пройдет в июне и может быть приурочена к одному из праздников — Дню России 12 июня или Дню защиты детей 1 июня", — пишет издание.

Традиционные телевизионные "прямые линии" появились еще во время первого президентского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года. Рекордной по продолжительности стала "линия" 2013 года, длившаяся 4 часа 47 минут. В 2004 и 2012 года мероприятие не проводилось.

В 2016 году "прямая линия" состоялась 14 апреля и продлилась 3 часа 40 минут. За это время глава государства, по данным пресс-службы администрации президента, успел ответить на 80 вопросов. В ходе "прямой линии" были проведены включения из Крыма, Сахалина, Воронежской области, Томска и Тулы. Всего президенту поступило 2,5 миллиона вопросов, около 2,5 тысячи вопросов в минуту.