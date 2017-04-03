Названы вероятные даты прямой линии с Путиным

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится в июне и будет приурочена либо ко Дню защиты детей (1 июня), либо ко Дню России (12 июня). Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в администрации президента

По словам собеседников издания, данный вопрос обсуждался накануне на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Правда и справедливость» в Санкт-Петербурге.

Источники утверждают, что перенос может быть связан с протестными акциями, на фоне которых «невыгодно проводить прямую линию». Кроме того, в администрации президента хотят «сформулировать повестку» президентской кампании перед прямой линией.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прямая линия с главой государства, которая обычно проводилась в апреле, в «этом году будет позже». Однако конкретные даты представитель Кремля не назвал.

В прошлом году прямая линия состоялась 14 апреля. Президент отвечал на вопросы граждан и общественных деятелей около четырех часов.

Владимир Путин общается с россиянами в прямом эфире ежегодно с 2001 года. Не проводилась прямая линия только в 2012 году, она была перенесена на весну 2013 года. В этом году это будет уже 15-ая прямая линия Путина.