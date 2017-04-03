Военное сотрудничество РФ и Китая напугало Вашингтон

Отношения Москвы и Пекина переживают период беспрецедентно активного сотрудничества в оборонной и военно-технической сферах, что угрожает интересам США, однако до создания формального альянса двум странам еще далеко. Такую точку зрения высказали авторы подготовленного специально для конгресса США официального доклада о состоянии российско-китайских военных связей (есть в распоряжении «Известий»). Российские эксперты в целом разделяют мнение заокеанских коллег, однако не исключают, что Вашингтон своими действиями может спровоцировать дальнейшее сближение РФ и КНР.

Сотрудничество в оборонной области стало главным драйвером развития российско-китайских отношений в последние годы. Об этом говорится в опубликованном на минувшей неделе докладе «Российско-китайские военные связи: движение к более высокому уровню сотрудничества». Его подготовила для конгресса комиссия по мониторингу американо-китайских отношений в сфере экономики и безопасности. Она была специально создана в 2000 году с привлечением ведущих экспертов по Китаю (в том числе из разведки), чтобы отслеживать все аспекты отношений с Поднебесной.

По оценке авторов доклада, копия которого есть в распоряжении «Известий», ключевым мотивом для нового витка сближения РФ и КНР стала политика США. Москва и Пекин исходят из того, что американцы придерживаются стратегии сдерживания остальных крупных держав и вмешательства во внутренние дела других государств. Особенно сильно на настроения российского и китайского руководства повлияли американские санкции, последовавшие за воссоединением Крыма с РФ. Всё это вылилось в конкретные шаги навстречу друг другу.

Американские эксперты отмечают возросшую, особенно после 2014 года, частоту и масштаб российско-китайских военных учений. Это очень важный аспект военного сотрудничества для Китая, который не проводит маневров больше ни с одной крупной державой. В результате у Народно-освободительной армии Китая (НОАК) мало опыта действий за пределами национальной территории, а также недостает опыта сотрудничества с военными других государств. Особую тревогу у американских специалистов вызвали недавние учения «Морское взаимодействие-2016», в ходе которых ВМС Поднебесной совместно с российскими кораблями отрабатывали «захват островов» в Южно-Китайском море. В Вашингтоне также обращают внимание и на интенсивность встреч высшего военного руководства двух стран — только в 2016 году подобные встречи прошли не менее семи раз.

Одним из столпов развития двусторонних отношений остается военно-техническое сотрудничество (ВТС). С 1992 по 2006 год Китай приобрел российского оружия на $26 млрд — в том числе истребители Су-27 и Су-30, ЗРК С-300, ракетные эсминцы и дизельные подводные лодки. По оценкам американских специалистов, развитие ВТС с Россией позволило КНР значительно нарастить возможности своих ВВС и ВМС.

После 2006 года отношения пошли на спад: во второй половине 2000-х РФ не спешила продавать Китаю самые последние модели, опасаясь копирования. Тем более что китайские клоны стали всерьез конкурировать на мировом рынке с продукцией отечественного ВПК. Впрочем, в последние годы ситуация меняется. В 2012 году доля РФ на китайском рынке вооружения составляла 43%, а к 2016 году она выросла до 64%. Американцы констатируют, что, как выяснилось, далеко не всё можно скопировать и поэтому китайский ВПК по-прежнему зависит от российских технологий и комплектующих — например, от поставок ракетных и авиационных двигателей.

Сейчас РФ вновь готова предложить Китаю самые современные и высокотехнологичные системы. В частности, в декабре 2016 года Пекин начал получать истребители Су-35, а в 2018 году там ждут ЗРК С-400. Последние особенно важны, поскольку они позволят НОАК контролировать воздушное пространство над всем Тайванем либо над Южно-Китайским морем, на которое у Пекина большие виды.

Главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов пояснил «Известиям», что альтернативы ВТС с Россией у Китая сейчас нет.

— После событий на площади Тяньаньмэнь Китай находится под эмбарго США и ЕС на поставку вооружений, а продукция остальных производителей им не очень интересна, — сказал эксперт. — В результате Россия уверенно занимает первое место среди поставщиков военной продукции в КНР. По состоянию на прошлый год в нашем портфеле заказов на Китай приходилось $8 млрд, а по поставкам выходило 3–4 млрд.

На этом фоне американские эксперты ожидают дальнейшего сближения РФ и КНР в сферах обороны и безопасности, что чревато проблемами для США. Москва и Пекин, например, могут поддерживать друг друга по таким вопросам, как сирийский кризис или ситуация вокруг КНДР. При этом их позиция нередко идет вразрез с позицией США. Также российско-китайское военное сотрудничество может поставить под вопрос американское доминирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе вследствие роста мощи НОАК.

Впрочем, вашингтонские эксперты уверены, что до создания полноценного российско-китайского военного альянса еще очень далеко. Страны остаются геополитическими соперниками в ряде регионов, в частности в Средней Азии. Есть и определенный элемент взаимного недоверия: аналитики отмечают, что Москва с настороженностью относится к наращиванию китайской военной мощи вблизи своих малонаселенных дальневосточных регионов.

— КНР позиционирует себя как независимое государство, проводящее самостоятельную внешнюю политику, — пояснил политолог. — Официальная позиция КНР исходит из того, что стратегического партнерства с РФ достаточно. Это означает определенное согласование действий, но — без формальных обязательств о совместной обороне.

Однако, по словам эксперта, большее сближение РФ и КНР возможно, если страны одновременно вступят в серьезную конфронтацию с США и Западом.