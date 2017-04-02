Бальбек рассказал о желании украинских политиков посетить Крым

Руслан Бальбек. В Крым поступают многочисленные сигналы от украинских политиков и бизнесменов о желании посетить полуостров, сообщил депутат Госдумы

В двадцатых числах марта в Крыму с трехдневным визитом побывала делегация из стран Европы, Азии и Латинской Америки. Тогда же полуостров по отдельной программе посетила и первая делегация украинских политиков. Их фамилии не назывались в целях безопасности, а ознакомительный визит не был публичным.

Бальбек подчеркнул, что украинским гостям было продемонстрировано особое крымское гостеприимство.

"Они получили возможность ознакомиться с реальным положением дел. Были развеяны многие негативные мифы о российском Крыме. Мы приглашаем всех украинских политиков и бизнесменов, не одурманенных национализмом, побывать на полуострове. В Крым уже поступают сигналы от украинского истеблишмента о желании приехать на крымскую землю", — сказал РИА Новости Бальбек.

Депутат подчеркнул, что готов выступить инициатором визита в Крым украинских коллег, которым интересно узнать, как изменился полуостров за последние годы. "Уверен, что украинские политики уже давно бы посещали полуостров, если бы не угрозы репрессий на их родине", — подчеркнул Бальбек.