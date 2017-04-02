Иванов перекрестился после вопроса журналиста о митингах

Спецпредставитель президента России по экологии Сергей Иванов перекрестился, отвечая на вопрос журналиста "Би-би-си" о митингах, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Журналист спросил Иванова, чтобы он сделал, если бы оставался главой администрации президента и при нем люди вышли на митинги против власти.

В ответ Иванов перекрестился и заявил: "Я бы сначала задумался, в чем суть претензий. Если они носят юридический характер - это одно. Если они носят голословный (характер), то это другое. Пожалуй, все зависит от контекста".

Ранее Сергей Иванов не стал отвечать на вопрос корреспондента "Газеты.Ru" о том, считает ли он, что власть допустила ошибку, раз большая часть молодежи приняла участие в несогласованных митингах на прошлой неделе.