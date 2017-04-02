Захарова рассказала о предчувствии весны

«Аптекарский огород в Москве. Вот-вот грянет настоящая весна. Пока предчувствие, но и этого вполне», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

29 марта Захарова рассказала об оригинальном признании в любви от «тайного поклонника».

16 марта она объяснила своё опоздание на еженедельный брифинг с журналистами весной.