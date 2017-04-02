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Захарова рассказала о предчувствии весны
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о предчувствии весны.
«Аптекарский огород в Москве. Вот-вот грянет настоящая весна. Пока предчувствие, но и этого вполне», — написала Захарова на своей странице в Facebook.
29 марта Захарова рассказала об оригинальном признании в любви от «тайного поклонника».
16 марта она объяснила своё опоздание на еженедельный брифинг с журналистами весной.
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