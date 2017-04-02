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Pais: встречу зампреда Банка РФ с Трампом отменили из-за критики в американских СМИ
Встреча заместителя председателя Банка России, статс-секретаря Александра Торшина с президентом США Дональдом Трампом была отменена из-за критики в американских СМИ. Об этом сообщила газета El País со ссылкой на источники в Белом доме.
В начале февраля 2017 года российская делегация прибыла в Вашингтон для участия в Национальном молитвенном завтраке, в ходе которого выступал президент Соединенных Штатов. При этом до мероприятия Торшин должен был лично встретиться в Трампом, пишет газета. Однако, как утверждает издание, за несколько часов до встречи ее пришлось аннулировать из-за "лавины критики со стороны американской прессы по поводу влияния определенных российских кругов" на команду главы Белого дома. Как уточняет газета, Торшин ранее встречался с одним из сыновей главы США, поддерживает тесные связи с Национальной стрелковой ассоциацией Соединенных Штатов.
Представитель делегации РФ, член правления общероссийской общественной организации "Право на оружие" Мария Бутина ранее пояснила ТАСС, что сам формат завтрака не предполагал общения с кем-либо из должностных лиц администрации Трампа. При этом на мероприятии присутствовали ближайшие советники главы государства, в том числе Келлиэнн Конуэй. Бутина заявила, что российская делегация не была уполномочена вести переговоры от имени РФ, поэтому о практических вещах речь не шла.
В состав делегации России входили 16 человек: представители Госдумы, Центробанка, научных кругов и общественных организаций. Бутина также подтвердила, что на завтраке присутствовали и украинские политики, в том числе лидер партии "Батькивщина" и одноименной фракции в Верховной раде Юлия Тимошенко. Однако, добавила Бутина, Трамп в рамках самого мероприятия никаких встреч не проводил.
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