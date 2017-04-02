Pais: встречу зампреда Банка РФ с Трампом отменили из-за критики в американских СМИ

В начале февраля 2017 года российская делегация прибыла в Вашингтон для участия в Национальном молитвенном завтраке, в ходе которого выступал президент Соединенных Штатов. При этом до мероприятия Торшин должен был лично встретиться в Трампом, пишет газета. Однако, как утверждает издание, за несколько часов до встречи ее пришлось аннулировать из-за "лавины критики со стороны американской прессы по поводу влияния определенных российских кругов" на команду главы Белого дома. Как уточняет газета, Торшин ранее встречался с одним из сыновей главы США, поддерживает тесные связи с Национальной стрелковой ассоциацией Соединенных Штатов.

Представитель делегации РФ, член правления общероссийской общественной организации "Право на оружие" Мария Бутина ранее пояснила ТАСС, что сам формат завтрака не предполагал общения с кем-либо из должностных лиц администрации Трампа. При этом на мероприятии присутствовали ближайшие советники главы государства, в том числе Келлиэнн Конуэй. Бутина заявила, что российская делегация не была уполномочена вести переговоры от имени РФ, поэтому о практических вещах речь не шла.