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Госсекретарь США пошутил про министра Лаврова
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал бессмысленными попытки наладить контакт с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, передает Politico.
«Конечно, вы можете танцевать с Россией, и даже получить что-то с этого. Но вы точно не сможете станцевать с Сергеем Лавровым, поскольку ему не позволено танцевать», — сказал Тиллерсон на встрече с главами внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО. Госсекретарь, таким образом, отреагировал на слова одного из министров, который, говоря об отношениях НАТО с РФ заметил, что «для танго нужны двое». Это высказывание Тиллерсона вызвало овации дипломатов, которые были настроены достаточно скептически по отношению к американскому госсекретарю. Шутка прозвучала в неформальной обстановке во время ланча.
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