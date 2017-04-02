Майкл Флинн подтвердил, что сотрудничал с RT

Экс- советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн обнародовал информацию о своих доходах за 2014 года, сообщает Би-Би-Си. Флинн задекларировал 1,3 миллиона долларов, полученных за свои выступления, а также за работу на технологические компании.

В новой декларации Флинн подтвердил информацию о получении им 45 тыс. долларов от российского телеканала Russia Today (RT) за речь, произнесенную в 2015 году на конференции. Ранее эту сумму называл палаты представителей по надзору и правительственной реформе.

В своем первом финансовом отчете, который был подан в феврале, Флинн не раскрыл названия компаний.

В новой декларации экс-советник также сообщил о получении вознаграждений и гонораров за сотрудничество с российским грузовым авиаперевозчиком «Волга-Днепр» и с американской дочерней компанией «Лаборатории Касперского»

Флинн ушел в отставку, после того как в прессе появились предположения о том, что генерал дезинформировал представителей администрации о своем общении с российским послом Сергеем Кисляком.