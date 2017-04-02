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Минобороны РФ: коалиция в Ираке скрывает преступления боевиков
Коалиция во главе с США в Ираке скрывает военные преступления террористов и обрекает на гибель и страдания мирных жителей. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя высказывания пресс-секретаря коалиции Джозефа Скрокки, пообещавшего "проработать вопрос рассекречивания видеоролика" о том, как боевики прячут гражданских лиц в здании в Мосуле, из которого затем ведут стрельбу для провокации ответного удара.
"К сведению Д. Скрокка подобный факт - не что иное, как тягчайшее военное преступление. Поэтому сразу возникают два вопроса. Во-первых, какие мотивы движут американским командованием, скрывающим завесой секретности военные преступления террористов от международной общественности? И во-вторых, почему возглавляемая США международная коалиция, располагая этими сведениями, все равно своими "умными бомбами" наносит воздушные удары по зданиям с мирными жителями, заведомо обрекая их на страшную гибель?", - подчеркнул Конашенков.
Ранее Скрокка заявил журналистам, что прорабатывается вопрос рассекречивания видеоролика, показывающего боевиков, прячущих гражданских лиц в здании в западном Мосуле, чтобы спровоцировать удары коалиции. Также он заявил, что "коалиция не собирается отступать, когда (борьба) становится тяжелой или на нее оказывается большое давление".
"Абсурдные заявления представителей Пентагона, оправдывающие массовые жертвы мирного населения от американских бомбардировок в Ираке, говорят больше слов об истинном уровне планирования операций и якобы превосходстве американских "умных" бомб, - сказал Конашенков.
Как заметил представитель российского Минобороны, таким образом видно различие в действиях российских ВКС во время освобождения Алеппо и американских ВВС в Мосуле. "В Алеппо авиация ВКС России не применялась вообще. Все внимание было сосредоточено на работе гуманитарных проходов, а также доставке и оказании всесторонней помощи местным жителям.
В Мосуле же, по заявлению представителя коалиции Джозефа Скрокка, несмотря на жертвы мирного населения, коалиция "не намерена отступать, даже когда борьба становится тяжелой". О каких-то гуманитарных аспектах операции или просто облегчении страданий мирных жителей, получается, не может быть и речи", - заключил Конашенков.
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