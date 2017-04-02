Минобороны РФ: коалиция в Ираке скрывает преступления боевиков

Коалиция во главе с США в Ираке скрывает военные преступления террористов и обрекает на гибель и страдания мирных жителей. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков , комментируя высказывания пресс-секретаря коалиции Джозефа Скрокки , пообещавшего "проработать вопрос рассекречивания видеоролика" о том, как боевики прячут гражданских лиц в здании в Мосуле, из которого затем ведут стрельбу для провокации ответного удара.

"К сведению Д. Скрокка подобный факт - не что иное, как тягчайшее военное преступление. Поэтому сразу возникают два вопроса. Во-первых, какие мотивы движут американским командованием, скрывающим завесой секретности военные преступления террористов от международной общественности? И во-вторых, почему возглавляемая США международная коалиция, располагая этими сведениями, все равно своими "умными бомбами" наносит воздушные удары по зданиям с мирными жителями, заведомо обрекая их на страшную гибель?", - подчеркнул Конашенков.

Ранее Скрокка заявил журналистам, что прорабатывается вопрос рассекречивания видеоролика, показывающего боевиков, прячущих гражданских лиц в здании в западном Мосуле, чтобы спровоцировать удары коалиции. Также он заявил, что "коалиция не собирается отступать, когда (борьба) становится тяжелой или на нее оказывается большое давление".

"Абсурдные заявления представителей Пентагона , оправдывающие массовые жертвы мирного населения от американских бомбардировок в Ираке, говорят больше слов об истинном уровне планирования операций и якобы превосходстве американских "умных" бомб, - сказал Конашенков.

Как заметил представитель российского Минобороны, таким образом видно различие в действиях российских ВКС во время освобождения Алеппо и американских ВВС в Мосуле. "В Алеппо авиация ВКС России не применялась вообще. Все внимание было сосредоточено на работе гуманитарных проходов, а также доставке и оказании всесторонней помощи местным жителям.

В Мосуле же, по заявлению представителя коалиции Джозефа Скрокка, несмотря на жертвы мирного населения, коалиция "не намерена отступать, даже когда борьба становится тяжелой". О каких-то гуманитарных аспектах операции или просто облегчении страданий мирных жителей, получается, не может быть и речи", - заключил Конашенков.