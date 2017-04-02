Правительство Великобритании будет апеллировать к «российской угрозе»

Правительство Великобритании будет апеллировать к «российской агрессии», чтобы заключить выгодную сделку по Brexit.

Об этом заявила «Дейли телеграф» со ссылкой на источники в правительстве.

«Ощущение незащищенности в Европе со времен холодной войны сейчас сильно как никогда. Существует возросшая агрессия со стороны России», – цитирует ТАСС министра обороны Майкла Фэллона

Именно угрозу безопасности английское правительство хочет использовать в качестве главного козыря на предстоящих переговорах по выходу из ЕС