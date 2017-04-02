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Правительство Великобритании будет апеллировать к «российской угрозе»
Правительство Великобритании будет апеллировать к «российской агрессии», чтобы заключить выгодную сделку по Brexit.
Об этом заявила «Дейли телеграф» со ссылкой на источники в правительстве.
«Ощущение незащищенности в Европе со времен холодной войны сейчас сильно как никогда. Существует возросшая агрессия со стороны России», – цитирует ТАСС министра обороны Майкла Фэллона.
Именно угрозу безопасности английское правительство хочет использовать в качестве главного козыря на предстоящих переговорах по выходу из ЕС.
Напомним, что на этой неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй запустила 50-ю статью Лиссабонского соглашения о выходе Великобритании из ЕС (Brexit).
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