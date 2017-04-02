Эмигранты рассказали, как на них отразилась антироссийская истерия в США

Живущие в Вашингтоне российские эмигранты рассказали газете Washington Post, что в последнее время американцы стали относиться к ним с подозрением на фоне заявлений СМИ и чиновников о "вмешательстве" России в выборы президента США.

"Когда включаешь телевизор, в каждой программе – Россия, Россия, Россия", — поделился Игорь Ефимов , декан факультета биомедицинской инженерии университета Джорджа Вашингтона.

Ефимов возмущен бездоказательными обвинениями в СМИ, которые объявляют "злом" все 140-миллионное население России. "Я не знаю, что скрывается за этими обвинениями, была ли замешана Россия или нет. Возможно, но я хотел бы сначала ознакомиться с фактами", — добавляет он.

По словам риэлтора Лилии Рожковой, ее американские друзья и коллеги поначалу подшучивали, когда появились первые заявления о российском "вмешательстве" в выборы. "Они говорили: "Ты шпионка? Работаешь на КГБ", — вспоминает она.

Теперь же, по мере появления все новых обвинений, разговоры становятся более серьезными.

"Я бы сказала, что за последние пару месяцев они (американцы) стали чаще упоминать Россию. До выборов это были скорее шутки, но сейчас, чем больше им рассказывают ТВ и пресса, они начинают верить, что это может быть правдой", — говорит Рожкова.

Настоятель православного Иоанно-Предтеченского собора в Вашингтоне отец Виктор Потапов считает, что "быть русским американцем сейчас – это почти то же самое, что быть русским американцем во время холодной войны".

Он убежден, что вопрос о "российском вмешательстве" раздут, а роль России понимается неверно. "Я всегда радуюсь, когда появляется американский комментатор, который говорит: "Погодите, давайте остановимся и трезво обсудим, что происходит". Нельзя видеть агентов КГБ за каждым кустом", — подчеркивает он.

Отец Виктор отмечает, что в связи со шквалом обвинений в прессе многие стали бояться высказывать свое мнение.

"Истерия по поводу России в СМИ делает людей чувствительными, некоторым не нравится публично об этом говорить. Некоторые опасаются за свою работу. Это очень печально в условиях демократии", — рассказал он.