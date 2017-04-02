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Постпред США при ООН заявила, что Трамп не запрещал ей критиковать Россию
Фото: © AP Photo/Seth Wenig
Американский президент Дональд Трамп не давал указаний постоянному представителю США при ООН Никки Хейли избегать критики в отношении России. Об этом Хейли заявила в интервью телекомпании ABC.
"Ни разу президент не звонил мне, чтобы указать, что надо говорить, он ни разу не заявлял: "Не нападай на Россию", - сказала дипломат. На вопрос о том, следует ли, по ее мнению, Трампу и самому выступать с критикой в отношении Москвы, Хейли ответила: "Это делаю я". В связи с этим она напомнила, что у американского лидера "много дел".
Хейли в марте в эфире телеканала NBC заявила: "Воспринимайте это серьезно. Мы не можем доверять России. Нам не следует никогда доверять России".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эти высказывания, назвала недоверие комплексом, который преодолевается диалогом и проведением проверок. Она высказалась за взаимодействие между США и РФ.
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