Постпред США при ООН заявила, что Трамп не запрещал ей критиковать Россию

"Ни разу президент не звонил мне, чтобы указать, что надо говорить, он ни разу не заявлял: "Не нападай на Россию", - сказала дипломат. На вопрос о том, следует ли, по ее мнению, Трампу и самому выступать с критикой в отношении Москвы, Хейли ответила: "Это делаю я". В связи с этим она напомнила, что у американского лидера "много дел".

Хейли в марте в эфире телеканала NBC заявила: "Воспринимайте это серьезно. Мы не можем доверять России. Нам не следует никогда доверять России".