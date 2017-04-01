МИД в День смеха предложил "услуги российских хакеров"

МИД России разместил шутливый "автоответчик для российских дипмиссий" в своем аккаунте в Facebook.

На записи, пародирующей звучащий при звонке в посольства России за границей автоответчик, предлагается нажать соответствующую кнопку на телефоне для того, чтобы "заказать звонок российского дипломата вашим политическим конкурентам", "воспользоваться услугами русских хакеров".

"По вопросам вмешательства в выборы нажмите "три" и ждите начала избирательной компании", — говорится в "новом автоответчике дипмиссий".

"Обращаем Ваше внимание, в целях повышения качества услуг, все разговоры записываются", — отметается на "автоответчике".

Запись сделана на русском и английском языках.