Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Кремль надеется на проведение необходимого расследования убийства Вороненкова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что украинская сторона сможет провести необходимое расследование убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News.
"Это ужасная трагедия, и мы на самом деле - мы надеемся, что украинская сторона сможет провести необходимое расследование этого. Это настоящая трагедия».
По его словам, "человек, покинувший родину и решивший переехать в Киев, к сожалению" оказался в стране и в городе, где "все больше доминирует роль националистических и ультра-элементов".
"И очень опасная среда. И мы жалеем его семью, его детей. И мы надеемся, что будет проведено необходимое расследование", - сказал Песков.
Ранее бывший российский депутат Илья Пономарев заявил, что готов на территории Украины дать показания Следственному комитету России в рамках дела об убийстве в Киеве Дениса Вороненкова.
Оставить комментарий