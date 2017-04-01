Кремль надеется на проведение необходимого расследования убийства Вороненкова

"Это ужасная трагедия, и мы на самом деле - мы надеемся, что украинская сторона сможет провести необходимое расследование этого. Это настоящая трагедия».

По его словам, "человек, покинувший родину и решивший переехать в Киев, к сожалению" оказался в стране и в городе, где "все больше доминирует роль националистических и ультра-элементов".

"И очень опасная среда. И мы жалеем его семью, его детей. И мы надеемся, что будет проведено необходимое расследование", - сказал Песков.