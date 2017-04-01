Лукашенко рассказал о достижениях Союзного государства

Президент Александр Лукашенко выступил по случаю Дня единения народов Белоруссии и России. Он заявил, что преимущества Союзного государства неоспоримы, но «масштаб достижений не должен восприниматься как данность». Заявление опубликовано на сайте белорусского лидера

«Преимущества союзной интеграции неоспоримы. Мы вместе вносим большой вклад в обеспечение социальных гарантий и равенства прав белорусов и россиян, а также углубление двусторонних гуманитарных связей… Однако масштаб достижений не должен восприниматься как данность. Различного рода испытания на прочность обнаруживают их хрупкость», -заявил Лукашенко в обращении к народам России и Белоруссии.

По его словам, совместными усилиями страны смогут «эффективно преодолеть трудности, которые диктует нам мировая повестка дня, открыть новые возможности для подъема национальных экономик, повышения благосостояния наших народов и государств».

Лукашенко подчеркнул, что День единения - символ непреходящей ценности белорусско-российской дружбы.

«Историческая память и взаимная поддержка всегда были для нас выше любых меркантильных или тактических соображений, и наш общий долг - хранить верность этому судьбоносному выбору, отвечающему ожиданиям и устремлениям народов Беларуси и России», - говорится в заявлении президента Белоруссии.

День единения народов Беларуси и России отмечается 2 апреля. В этот день в 1996 году был подписан договор о создании сообщества России и Белоруссии. В 1997 году, также 2 апреля, заключен договор о Союзе Белоруссии и России.