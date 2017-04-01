Эксперт: Украина намерена взимать «плату за воздух»

Эксперт по международному праву Вячеслав Кокуркин заявил, что стремление генпрокуратуры Украины отсудить у российской авиакомпании 5 млн гривен говорит о чрезвычайно низком уровне правовой грамотности украинских юристов и прокуроров.

«Подача подобного иска заведомо невозможна. Украинская сторона хочет использовать своё национальное право по отношению к иностранной компании, которая не действует на территории Украины. И это заведомая глупость», — отметил Кокуркин в разговоре с ФБА «Экономика сегодня».

Кроме того, он подчеркнул, что Украина фактически хочет взимать «плату за воздух».

«Международный аэропорт «Симферополь» в собственности российского юридического лица.

Даже дороги — это инфраструктура, Украина же фактически хочет взимать «плату за воздух», — добавил юрист.