Песков исключил возможность обсуждения отмены санкций между Флинном и Кисляком

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн и посол РФ в Вашингтоне Сергей Кисляк не могли между собой договариваться по поводу изменения режима антироссийских санкций, поскольку не задействованы в процессе принятия решений такого уровня. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью ведущему программы Good Morning America, стенограмма которого была размещена в пятницу во второй половине дня на сайте телекомпании ABC.

Не были уполномочены

"Сами санкции, вопрос их отмены или введения, какие- либо обещания не могут быть темой обсуждения во время подобных контактов. Потому что никто из них - ни посол Кисляк, ни генерал Флинн - не мог участвовать в принятии таких решений (относительно санкций)", - пояснил представитель Кремля, коснувшись соответствующего вопроса.

Он напомнил, что в последние недели пребывания Барака Обамы на посту президента Соединенные Штаты сделали целый ряд недружественных шагов по отношению к Москве, в частности "выслали российских дипломатов и, можно сказать, оккупировали дипломатическую недвижимость в Нью-Йорке и Вашингтоне". "Это неслыханное дело в дипломатических отношениях на протяжении многих десятилетий", - отметил Песков.

"Представьте себе собственность Российской Федерации, на которую распространяется дипломатическая неприкосновенность и которую оккупировали агенты американской Секретной службы. Это дружественный шаг? Боюсь, что нет. Это недружественно и неправомерно с точки зрения международного права", - подытожил он.

"Конечно, это нанесло существенный урон нашим двусторонним отношениям и было устроено на прощальной вечеринке тогдашней администрацией (Обамы) в Вашингтоне", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Оценка работы посла Песков высоко отозвался о Кисляке, отметив, что тот "справляется со своей работой на 100%". "Он блестящий дипломат и не является шпионом. Говорить о том, что любой контакт с российским послом потенциально опасен и потенциально на грани вмешательства во внутренние дела (США), значит иметь извращенное представление о работе посла", - убежден представитель Кремля. "Напротив, посол работает над установлением отношений, над их укреплением и над тем, чтобы они были более взаимовыгодными", - отметил он.

История вопроса Оппозиционная Оппозиционная Демократическая партия США и близкие к ней СМИ уже несколько месяцев пытаются раздувать скандал вокруг домыслов о том, будто Россия вмешивалась в предвыборные процессы на стороне Дональда Трампа . И сам Трамп, и российское руководство неоднократно их опровергали. Из документов самой демократической оппозиции известно, что направлены все эти усилия на дискредитацию действующего президента США и его политики.