The Times рассказала об угрозе «устрашающего арсенала» России

Британская The Times назвала современные российские вооружения "устрашающим арсеналом", который может представлять "большую угрозу".

"Достижения российской оборонной промышленности, связанные с ростом военного бюджета, дают основания для беспокойства", — утверждает издание.

Самой серьезной угрозой для британского флота газета назвала российские противокорабельные ракеты, такие как сверхзвуковая П-800 "Оникс" и гиперзвуковая "Циркон". The Times отметила также подлодки проекта "Варшавянка", считающиеся самыми тихими и незаметными в мире.

Российским зенитным ракетным комплексам С-300 и С-400 уже нет равных, а С-500 будет иметь еще большую дальность действия, пишут британские журналисты.

Помимо этого, Москва разрабатывает систему противоракетной и противокосмической обороны "Нудоль": она "может угрожать британским и американским космическим системам навигации и связи, от которых зависят ключевые боевые возможности".

"Предсказание войн — одна из самых сложных задач для минобороны (Великобритании – ред.). Огромные суммы, которые выделяются на два авианосца водоизмещением 60 тысяч тонн, зенитные ракеты, истребитель F-35 и бронетехнику, показывают, что в фокусе внимания ведомства находятся Россия и Китай", — говорится в статье.