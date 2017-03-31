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Слова Тиллерсона о российской агрессии вызвали недоумение в МИД РФ
В министерстве иностранных дел России выразили недоумение в связи с заявлением госсекретаря США Рекса Тиллерсона о «российской агрессии». Заявление было опубликовано на сайте ведомства.
«Вызвали недоумение соответствующие высказывания Госсекретаря США Р.Тиллерсона. С сожалением констатируем, что подобного рода оценки были озвучены на следующий день после заседания Совета Россия-НАТО на уровне постпредов, где, по признанию Генсекретаря альянса Й.Столтенберга, «в открытой и конструктивной обстановке» состоялось содержательное обсуждение по широкому спектру вопросов», — говорится в сообщении.
В МИД РФ также добавили, что заявление Тиллерсона можно объяснить поисками в НАТО «сильного объединяющего мотива». Ради этой цели руководство альянса распространяет «клевету о «российской агрессии» и «бесконечные заклинания» о необходимости противостоять Москве. В ведомстве подчеркнули, что России навязывают «конфронтационную парадигму отношений, основанную на логике военного противостояния».
Рекс Тиллерсон ранее заявил, что на встрече министров иностранных дел стран-участниц Североатлантического альянса будет затронута тема «агрессии России» и возможных ответных действий НАТО. Также госсекретарь добавил, что США не снимут с России санкций до тех пор, пока Крым не вернется под контроль киевских властей. 30 марта в Брюсселе прошло заседание совета Россия-НАТО на уровне послов. Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.
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