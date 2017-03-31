Слова Тиллерсона о российской агрессии вызвали недоумение в МИД РФ

«Вызвали недоумение соответствующие высказывания Госсекретаря США Р.Тиллерсона. С сожалением констатируем, что подобного рода оценки были озвучены на следующий день после заседания Совета Россия- НАТО на уровне постпредов, где, по признанию Генсекретаря альянса Й.Столтенберга , «в открытой и конструктивной обстановке» состоялось содержательное обсуждение по широкому спектру вопросов», — говорится в сообщении.

В МИД РФ также добавили, что заявление Тиллерсона можно объяснить поисками в НАТО «сильного объединяющего мотива». Ради этой цели руководство альянса распространяет «клевету о «российской агрессии» и «бесконечные заклинания» о необходимости противостоять Москве. В ведомстве подчеркнули, что России навязывают «конфронтационную парадигму отношений, основанную на логике военного противостояния».