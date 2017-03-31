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МИД России прокомментировал слова Тиллерсона о «российской агрессии»
МИД России прокомментировал слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о «российской агрессии».
Заявление опубликовано на сайте российского ведомства.
«Вызвали недоумение соответствующие высказывания Госсекретаря США Р.Тиллерсона. С сожалением констатируем, что подобного рода оценки были озвучены на следующий день после заседания Совета Россия-НАТО на уровне постпредов, где, по признанию Генсекретаря альянса Й.Столтенберга, «в открытой и конструктивной обстановке» состоялось содержательное обсуждение по широкому спектру вопросов», — отметили в МИД.
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что НАТО на встрече глав МИД стран — членов альянса намерено обсудить действия в ответ на «агрессию России».
30 марта в Брюсселе состоялось заседание совета Россия-НАТО на уровне послов.
По словам генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, встреча была «продолжительной и откровенной».
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