В Конгресс подан законопроект о санкциях против России за «агрессивные действия»

Представитель в Конгрессе США от штата Западная Вирджиния республиканец Александер Муни (Alexander Mooney) предложил ввести новые санкции против России. Проект соответствующего закона внесен в Конгресс, его текст опубликован на сайте американского законодательного органа.

Муни считает, что ограничительные меры должны быть введены за «кибервторжение и другую агрессивную активность». Конгрессмен, в частности, предложил применить ограничения в адрес тех, кого Вашингтон заподозрит в виртуальных атаках, а также против компаний, попавших под подозрение в ведении бизнеса с разведкой или российским ОПК.

Кроме того, Муни настаивает на создании в одном из подразделений американского Минфина специального отдела по России.

25 марта США ввели санкции против восьми российских организаций из-за нарушения американского законодательства о нераспространении оружия массового поражения относительно Сирии, Ирана и КНДР.