Захарова показала подарок главы МИД Сербии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова показала в фейсбуке подарок от главы МИД Сербии Ивицы Дачича.

«А еще думаю: зачем мне министр иностранных дел Сербии прислал на днях шерстяные митенки, весна же? А тут вон она чем обернулась в Москве — метель. Дачич молодец, как чувствовал», — подписала Захарова фотографию.

Ранее Захарова показала признание в любви от «тайного поклонника».