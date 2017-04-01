Песков назвал отношение американцев к России следствием длительной пропаганды в США

Низкий уровень доверия американцев к России считают в Кремле закономерным следствием интенсивной антироссийской пропаганды, которая уже больше года ведется в США. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью ведущему программы Good Morning America, стенограмма которого была размещена в пятницу во второй половине дня на сайте телекомпании ABC.

Песков отвечал на вопрос, является ли проблемой то, что, согласно последним опросам общественного мнения, только 9% американцев хорошо отзываются о России. "Это не проблема, но это вызывает у нас сожаление. У нас есть понимание (причин) таких показателей. Ведь уже больше года американская аудитория (средств массовой информации) является объектом жесткой антироссийской пропаганды", - пояснил пресс-секретарь президента РФ.

"И они стали жертвами этой пропаганды, поэтому столь много американцев думает, что российские хакеры повсюду. Российские хакеры в каждом холодильнике, в каждом утюге и так далее и тому подобное", - продолжил Песков. "Но это неправда, все это сфабрикованные новости и измышления", - резюмировал он.

Пресс-секретарь президента опроверг утверждения о том, что РФ вмешивались в выборы в США, и предложил убежденным в обратном "читать по губам" Владимира Путина. "Мы уверены на 100%", - заявил Песков. "По поводу этой кампании мы говорили с самого начала, что это только клевета, и все эти фейковые новости не имеют под собой никаких доказательств", - ответил он на вопрос ведущего программы Good Morning America, не вызовет ли призыв Путина "читать по губам" противоречий в случае появления новых доказательств вмешательства России в избирательный процесс в США.

"Мы продолжим предлагать каждому, кто настаивает на том, что Россия так или иначе вмешивалась во внутренние дела США, читать по губам господина Путина", - добавил пресс-секретарь.