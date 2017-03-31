Немецкое издательство признало Крым российским в учебнике для мигрантов

В Германии вышел учебник по изучению немецкого языка для мигрантов, в котором Крым на карте обозначен как часть России, сообщает издание "Европейская правда".

Пособие было разработано производителем языковых тестов TELC (The European Language Certificates), который действует при поддержке немецкого правительства и сотрудничает с Институтом Гете.

Сдача такого теста позволяет соискателям претендовать на вид на жительство, отмечает "Европейская правда".