Песков рассказал об отношении Путина к речи Сокурова на премии «Ника»

Президент Владимир Путин знает об обращении режиссера Александра Сокурова на кинематографической премии "Ника", он всегда с уважением относится к мнению деятелей культуры, но бывают случаи, когда президент с ними не соглашается, приводя свои аргументы, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Безусловно, Путин знает об этом. Он всегда с уважением относится к точке зрения, которую высказывают мастера из цеха культуры. Он всегда поддерживает с ними диалог, часто соглашается с ними, всегда их поддерживает, но также бывают случаи, когда президент аргументированно не соглашается. Вы неоднократно были этому свидетелями", — сказал Песков журналистам.

На церемонии вручения премии "Ника" 28 марта Сокуров, получивший почетный приз "За честь и достоинство" имени Эльдара Рязанова, выразил свое мнение о несанкционированной акции, которая прошла в Москве 26 марта, а также сообщил, что ждет решения президента по поводу судьбы Олега Сенцова.

Ранее Песков сообщил, что ответ на вопрос Сокурова по поводу судьбы осужденного за террористическую деятельность украинского режиссера Олега Сенцова Путин дал еще в декабре, в ходе совместного заседания совета при президенте РФ по культуре и искусству и совета при президенте по русскому языку.

По официальным данным, в воскресенье на несанкционированной акции в центре Москвы были задержаны более 600 человек. Как отмечал Песков, в ходе несанкционированного митинга органы правопорядка действовали "абсолютно корректно и высокопрофессионально". По его словам, участники акции "вышли в несогласованное время и в несогласованном месте", создавая угрозу безопасности.