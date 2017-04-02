Госсекретарь США пошутил про министра Лаврова на встрече членов НАТО

В Брюсселе на ланче после заседания глав МИД стран НАТО в Брюсселе госсекретарь США Рекс Тиллерсон сорвал аплодисменты, пошутив про «танцы с Россией», передает Politico . После того как один из министров, говоря об отношениях США и России, отметил, что «для танго нужны двое», Тиллерсон развил эту мысль.

«Конечно, вы можете танцевать с Россией, вы даже можете что-то выиграть за счет этого. Но очевидно, что вы не можете танцевать с Сергеем Лавровым , потому что ему танцевать не разрешено», — сказал он.

Это замечание вызвало вполне реальную овацию, рассказал один из европейских послов в НАТО.

В Брюсселе Тиллерсон также заверил союзников по НАТО в том, что США полностью привержены принципам альянса.

«Мы понимаем, что угроза против одного из нас — это угроза для всех, и мы дадим соответствующий ответ», —заявил Тиллерсон. Это было его первое общение с его участниками.