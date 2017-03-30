Юристы оценили вероятность возвращения Аляски в состав России

Российские и американские юристы оценили возможность вхождения Аляски в состав России. Эксперты полагают, что подобное развитие событий маловероятно. Об этом сообщает РИА Новости

«Давайте рассуждать: вы продали свой велосипед соседу, а через сто лет ваш правнук вдруг решил вернуть велосипед обратно при условии, что он в нормальном состоянии. Это теоретически возможно? С точки зрения цивилистического подхода это невозможно, потому что вещь перешла в собственность другого человека, и только если он захочет ее вам продать обратно, тогда вы сможете ее получить», — заявил президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.

Капустин также добавил, что торговля территориями осталась в прошлом. Единственный возможный вариант, при котором Аляска вновь станет российским регионом - достижение соглашения между Москвой и Вашингтоном об обмене территориями или об «иных условиях передачи». Однако эксперт подчеркнул, что это «очень маловероятный вариант». Глава юридической компании Marks & Sokolov Брюс Маркс возвращение Аляски России назвал «невероятной ситуацией», так как Российская империя и США подписали договор, который является обязывающим для обеих сторон.

30 марта исполняется 150 лет со дня заключения торговой сделки о продаже Россией Аляски Соединенным Штатам. Регион был продан в 1867 году императором Александром II за 7,2 миллиона долларов золотом. Аляска была открыта Второй Камчатской экспедицией под руководством капитан-командора русского флота Витуса Беринга.