Кадыров пожаловался на нехватку денег на восстановление Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о невыполнении планов по восстановлению республики после того, как объем средств на профильную Федеральную целевую программу (ФЦП) уменьшили с 130 до 75 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас были заводы, фабрики, было буквально все, но ничего не восстановлено. Люди должны понимать, что даже программу, которую выполняют во всех регионах Российской Федерации, в Чеченской республике, единственном послевоенном регионе, федеральный центр не выполнил», — рассказал он в интервью телеканалу «Россия 24», указывает агентство.

Кадыров подчеркнул, что Алексей Кудрин , будучи главой Минфина , и бывший полпред президента Дмитрий Козак пообещали открыть финансирование программы на 2002-2007 годы только при условии секвестирования. «Исходя из ситуации, я согласился, и все. А получил что?» — поделился глава республики. Он уточнил, что ряд социальных объектов до сих пор не восстановлены.

Хотя Кадыров говорил об урезании бюджета до 75 миллиардов рублей, на странице ФЦП «Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики» на 2002-2007 год указана сумма в размере 59 миллиардов рублей.

В 2008 году была утверждена новая программа до 2012 года с бюджетом почти 100 миллиардов рублей.

В 2013 году правительство России подготовило проект ФЦП «Юг России» на 2014-2020 годы, направленной на дальнейшее социально-экономическое развитие регионов Северо-Кавказского федерального округа в рамках госпрограммы на период до 2025 года.