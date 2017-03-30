Крымчане получили дополнительные выходные

В Крыму четыре будних дня объявлены выходными. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Сергей Аксенов . Об этом сообщает агентство «Интерфакс»

Нерабочими праздничными днями на полуострове в 2017 году станут 17 апреля в связи с празднованием Воскресения Христова, 5 июня в связи с днем Святой Троицы, 26 июня в связи с Ораз-байрамом и 4 сентября в связи с празднованием Курбан-байрама. Все четыре дня приходятся на понедельники.