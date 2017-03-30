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Московский Комсомолец

Милонов усыновил третьего приемного ребенка

Милонов усыновил третьего приемного ребенка
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СМИ стало известно, что депутат Госдумы Виталий Милонов усыновил в Санкт-Петербурге ребенка.
Как передает Life, это мальчик возрастом немногим больше месяца. При этом в семье Виталия Милонова и его супруги Евы четверо детей, двое из которых приемные. Таким образом сейчас депутат взял в дом уже третьего приемного ребенка.
"Дети — это счастье и основа любой семьи. Чем больше детей — тем лучше", - объяснил свой поступок Милонов журналистам.
Он также добавил, что с благословения владыки Маркела назвал мальчика Ильей.
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