Песков сообщил о переносе «Прямой линии» с Путиным

Владимир Путин проведет в этом году «Прямую линию» позже апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС

«Нет, она, видимо, будет чуть позже в этом году. Обычно мы это делаем в апреле, а вот в этом году не будет в апреле, будет попозже… Раньше августа, конечно», — заявил Песков.

Причиной переноса Песков назвал график президента. Прямая линия с Владимиром Путиным в 2017 году станет 15-й по счету. В 2016 году мероприятие состоялось 14 апреля, прямая линия продолжалась 3 часа 38 минут. Рекордной по продолжительности прямой линией стал эфир 2013 года, он продолжался 4 часа 48 минут.