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Песков о несогласованной акции в Москве: по-русски это называется провокацией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с несогласованной акцией, которая прошла в Москве 26 марта.
«По-русски это называется провокацией
Приглашать людей принять участие в акции, которая заведомо была несогласованна, заведомо была незаконна, и позиционировать эту акцию, как, наоборот, согласованную и законную — это провокация», — сказал он.
По словам Пескова, в отношении молодых людей, принявших участие в акции, были предприняты попытки косвенного подкупа.
Ранее в Следственном комитете России заявили, что располагают информацией о том, что присутствовавшим на несанкционированной акции в Москве предлагали вознаграждение в случае задержания за участие.
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