Песков о несогласованной акции в Москве: по-русски это называется провокацией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с несогласованной акцией, которая прошла в Москве 26 марта.

«По-русски это называется провокацией

Приглашать людей принять участие в акции, которая заведомо была несогласованна, заведомо была незаконна, и позиционировать эту акцию, как, наоборот, согласованную и законную — это провокация», — сказал он.

По словам Пескова, в отношении молодых людей, принявших участие в акции, были предприняты попытки косвенного подкупа.