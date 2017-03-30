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Путин нашел причину нападок на Россию со стороны США
Президент РФ Владимир Путин заявил, что американские политики «нападают» на Россию, чтобы поднять свои позиции в США. Об этом сообщает РИА Новости.
Такое заявление президент сделал, выступая на Международном арктическом форуме в Архангельске. «Антироссийская карта разыгрывается в интересах отдельных политических сил внутри США с целью поднять, закрепить свои собственные позиции внутри Соединенных Штатов», - сказал Путин.
Осенью прошлого года на форуме ВТБ «Россия зовет!» глава государства возложил на власти США ответственность за ухудшение отношений с Россией и обвинил Штаты в «диктате». Путин заверил, что Москва «никогда не стремилась» к конфликту с Вашингтоном. Он подчеркнул, что для налаживания двухсторонних контактов необходимо уважать интересы друг друга и искать компромисс.
Ранее в ходе выступления на Международном арктическом форуме Путин назвал Финляндию хорошим местом для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Он напомнил, что эта страна имеет опыт организации «судьбоносных мероприятий подобного рода», приведя в пример Хельсинкский процесс 1975 года.
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