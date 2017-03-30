Путин нашел причину нападок на Россию со стороны США

Такое заявление президент сделал, выступая на Международном арктическом форуме в Архангельске. «Антироссийская карта разыгрывается в интересах отдельных политических сил внутри США с целью поднять, закрепить свои собственные позиции внутри Соединенных Штатов», - сказал Путин.

Осенью прошлого года на форуме ВТБ «Россия зовет!» глава государства возложил на власти США ответственность за ухудшение отношений с Россией и обвинил Штаты в «диктате». Путин заверил, что Москва «никогда не стремилась» к конфликту с Вашингтоном. Он подчеркнул, что для налаживания двухсторонних контактов необходимо уважать интересы друг друга и искать компромисс.